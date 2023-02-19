Четыре человека пострадали в массовой аварии в Челябинске

Столкнулись три автомобиля

Вечером 18 февраля в Челябинске на улице Артиллерийской столкнулись три автомобиля. В результате пострадали четыре человека, их доставили в больницу, сообщили в пресс-службе городской Госавтоинспекции.

Водитель автомобиля «Хонда» столкнулся с «Ниссан Икстрейл», который от удара въехал в металлическое ограждение, а затем вылетел на полосу встречного движения, где врезался в автомобиль «Лада Гранта».

В результате ДТП пострадали пассажир «Лады» и три пассажира автомобиля «Хонда», их на скорой доставили в больницу.

Обстоятельства аварии выясняются, проводится проверка.

17 февраля на улице Воровского водитель автомобиля «Субару» после столкновения с «Фольксваген» вылетел на остановку общественного транспорта и сбил двух пенсионерок. Женщины получили травмы, их доставили в больницу.