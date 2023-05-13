Автомобиль врезался в остановочный комплекс после ДТП в Челябинске

На остановке находились люди

В Тракторозаводском районе Челябинска на пересечении улиц Первой Пятилетки и Марченко столкнулись два автомобиля. Одна из машин после столкновения влетела в остановку общественного транспорта. На месте работают автомобили скорой помощи и реанимации, сообщили ИА «Первое областное» очевидцы.

«Напротив „Птичьего рынка“ авария. Две машины столкнулись. На остановке были люди. Не знаю, пострадал ли кто. Приехали все экстренные службы»,— сообщила местная жительница Марина.

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