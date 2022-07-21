Челябинцам объяснили, почему нельзя отдыхать на карьерах

Зачастую заплывы в них заканчиваются трагедией

Несмотря на то что почти в каждом городе Челябинской области опубликованы списки официальных пляжей, где разрешено купаться, жители региона нередко отправляются отдыхать на карьеры. Зачастую заплывы в карьерах заканчиваются трагедией. Почему купаться в них смертельно опасно, рассказали спасатели Челябинской городской службы спасения.

Подводные ключи

Любой карьер создан для промышленных целей и пробурен искусственно, поэтому на дне такого водоема бьют ледяные ключи, которые невозможно увидеть. Попав в такой ключ, купающийся может получить судорогу конечности из-за резкого перепада температур и не добраться до берега.

Неисследованное и каменистое дно

Как правило, карьер окружают скалы, и нередко отдыхающие получают травмы, еще не добравшись до воды. Опасно прыгать в карьер с высоты, поскольку можно удариться о камни или угодить в экстремально глубокое место. Ведь карьер — такое место, где мелководье может граничить с довольно большой глубиной.

Кроме того, дно карьера не исследуется и не чистится, и там может оказаться все что угодно: различные механизмы, мусор, техника, острые и другие предметы, представляющие опасность.

«Слоеная» вода

Поверхность воды может быть теплой, но на дне карьера она всегда ледяная. Об этом стоит помнить особенно тем, кто любит нырять.

Подводные течения и водовороты

В любом карьере присутствуют непостоянные подводные течения, которые образуются благодаря грунтовым водам. Наткнуться на них или даже на водоворот можно совершенно в неожиданном месте. Поэтому те, кто может с уверенностью сказать, что знают определенный карьер, ошибаются.

А еще на карьерах не дежурят спасатели, поэтому никто не сможет оказать помощь тонущему человеку.

В субботу, 16 июля, автомобилист проехал по голове загорающего на карьере мужчины в Карталинском районе. Пострадавшего госпитализировали. Кто будет отвечать за произошедшее — неясно, поскольку отдыхать на необорудованном карьере запрещено.

На минувшей неделе в Изумрудном карьере в Челябинске утонула 17-летняя девушка. Друзья уговорили ее, не умевшую плавать, зайти в воду, а когда та начала тонуть, испугались и убежали.

Кроме того, там же разбился 14-летний подросток: он пытался забраться на прибрежную скалу, но сорвался с шестиметровой высоты и получил множество серьезных травм.