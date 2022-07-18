В Челябинской области автомобиль проехал по голове загоравшего на пляже мужчины

Пострадавший выжил и находится в больнице

В субботу, 16 июля, на карьере близ поселка Запасное Карталинского района автомобиль проехал по голове загоравшего мужчины. Об этом в социальных сетях сообщили очевидцы происшествия. В ГУ МВД по Челябинской области подтвердили информацию о неаезде. По данным полицейских, пострадавшего с травмами доставили в больницу, а виновнику грозит административное наказание.

«Слава богу, больше никто не пострадал от пьяных действий местного, который выпил и решил повыпендриваться и не заметил лежавшего на пляже отдыхающего. Я думал, что он в реку едет, где находились мои дети и я, но он вывернул резко руль и наехал на голову человека», — написал в Сети один из очевидцев.

Свидетели утверждают, что находившийся за рулем автомобиля молодой человек был пьян. Однако в полиции заявили, что медицинское освидетельствование не выявило у него признаков алкогольного опьянения. В то же время там отметили, что водителя, 2000 года рождения, за последний год шесть раз привлекали за нарушение правил дорожного движения.

В ГИБДД возбудили административное дело — пока лишь по факту о ДТП с пострадавшим. После оценки вреда здоровью потерпевшего полицейские решат вопрос о привлечении водителя к ответственности.