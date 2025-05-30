В Челябинске 17‑летнему парню вынесли приговор за попытку поджога военного самолета

Преступление выявлено сотрудниками УФСБ

Челябинский областной суд признал виновным уроженца Республики Дагестан в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 и пунктом «в» части 2 статьи 281 Уголовного кодекса РФ (покушение на диверсию), сообщили в УФСБ по региону.

Как установлено сотрудниками управления в ходе комплекса оперативно-разыскных мероприятий, обвиняемый, являясь сторонником террористической организации, в январе 2024 года предпринял попытку поджога Су-34 за вознаграждение в размере 4,5 миллиона рублей.

В декабре 2023 года ему перевели 25 тысяч рублей, на которые он приобрел билет до Челябинска и необходимые для диверсии предметы: кусачки, перчатки, зажигалку и другие вещи.

4 января прошлого года молодой человек проник на территорию авиабазы через соседние сады, поджег самолет и зафиксировал это на видео. Его задержали 5 января в поезде неподалеку от Юрюзани.

«Суд признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием в воспитательной колонии», — рассказали в УФСБ по Челябинской области.

Приговор еще не вступил в законную силу.