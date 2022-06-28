Челябинского чиновника отправили под стражу за взятку и покровительство нелегальных ларьков

Сергей Любимов получил через посредника более 5 миллионов рублей

Суд в апелляции изменил меру пресечения для бывшего челябинского замдиректора МКУ «Городская среда» Сергея Любимова. Вместо домашнего ареста его взяли под стражу в зале суда после оглашения решения. Экс-чиновника обвиняют в получение взятки в 5,7 млн рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры области.



Ранее Курчатовский районный суд Челябинска избрал для Сергея Любимова меру пресечения в виде домашнего ареста. Но прокуратура района не согласилась с решением и потребовала заключить обвиняемого под стражу.

Структура «Городская среда» отвечает за установку и снос торговых киосков. По версии следствия бывший замдиректора в период с 2020 по 2021 годы получил через посредника взятку свыше 5,7 миллионов рублей за то, чтобы не сносить нелегальные ларьки в Челябинске.

Апелляционный суд Челябинска удовлетворил требование прокурора, отменил постановление районного суда, а для Сергея Любимова избрали меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 17 дней. Обвиняемого взяли под стражу сразу в зале суда.