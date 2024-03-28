Челябинского блогера Альфреда Джавадова приговорили к пяти годам колонии

Ему вменили хулиганство и причинение средней тяжести вреда здоровью

Челябинский блогер Альфред Джавадов, скандально известный по дебошам в городских ресторанах и барах, осужден на пять лет лишения свободы в колонии общего режима. Сегодня Центральный районный суд вынес ему приговор, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

25-летний Альфред Джавадов, бывший участник телешоу «Дом-2», в челябинских ресторанах и барах устраивал собственные проверки работы персонала и качества продуктов. Свои «рейды» он транслировал в соцсетях. 18 ноября 2022 года в ресторане «Гриль Хаус» на улице Труда он угрожал газовым пистолетом, а после выстрелил в лицо владельцу заведения Сергею Малетину.



Джавадов признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство), пунктами «б», «д», «з» части 2 статьи 112 УК РФ (причинение средней тяжести вреда здоровью).

«Суд приговорил виновного к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Он взят под стражу в зале суда», — пояснили в прокуратуре.

Напомним, гособвинитель просил осудить блогера на восемь лет колонии общего режима.