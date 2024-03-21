В Челябинске гособвинитель запросил 8 лет колонии для блогера Альфреда Джавадова

Мужчине вынесут приговор по делу о хулиганстве и причинении тяжкого вреда здоровью

Сегодня, 21 марта, в Центральном районном суде Челябинска гособвинитель запросил срок для скандального блогера Альфреда Джавадова. По версии следствия, намеренно провоцировал конфликты в челябинских заведениях общепита.

«Гособвинитель просит назначить обвиняемому 8 лет лишения свободы в колонии общего режима и штраф свыше 10,8 млн рублей», — сообщили Первому областному информагентству в региональной прокуратуре.

Напомним, блогер и бывший участник телешоу «Дом-2» Альфред Джавадов приходил в городские рестораны и уличал персонал в продаже некачественных продуктов, ссорился с посетителями.

Очередной «рейд» блогера закончился потасовкой с владельцем ресторана «Гриль Хаус» Сергеем Малетиным. Тогда пострадавший предоставил видео, которое подтверждало, что Джавадов на глазах троих детей стрелял из газового пистолета в лицо Сергею Малетину. Ресторатор обратился в полицию.

Джавадова на время следствия заключали в СИЗО, затем отпустили под домашний арест.