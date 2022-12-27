Сегодня, 27 декабря, Центральный районный суд удовлетворил ходатайство следователя и отправил под домашний арест депутата городской думы и бизнесмена Олега Иванова, передает корреспондент Первого областного информагентства из зала суда.
На заседание пришли представители едва ли не всех СМИ города, однако побывать на нем и услышать доводы следствия и защиты журналистам так и не удалось. Судья Алексей Акатышев поддержал позицию адвоката и попросил корреспондентов покинуть зал.
Через час судья зачитал постановление. Поскольку Иванов, по мнению следствия, может скрыться от органов, уничтожить доказательства или давить на свидетелей, следователь ходатайствовал о заключении обвиняемого под домашний арест. Несмотря на то, что бизнесмен продал недвижимость в Испании и готов был сдать загранпаспорт, суд удовлетворил ходатайство следователя. Меру пресечения Олег Иванов будет отбывать в своем коттедже в Тарасовке. Ему запрещено покидать территорию дома без разрешения контролирующих органов и запрещено общаться со свидетелями по делу.
Обвиняемого освободили из-под стражи в зале суда. Он и его адвокат отказались комментировать журналистам отношение к обвинению.
Задержанного накануне депутата Челябинской городской думы и директора ООО «Альфастрой» Олега Иванова обвиняют в совершении преступления по статье «Уклонение от уплаты налогов, подлежащих уплате организацией, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере» (пункты а, б части 2 статьи 199 УК РФ).
По данным следствия, в 2017—2019 годах Иванов искажал сведения в бухгалтерском и налоговом учете, а также в налоговых декларациях, в результате чего ООО «Альфастрой» задолжало налог на добавленную стоимость и налог на прибыль в сумме свыше 516 миллионов рублей.
В прошлом году управление ФСБ совместно с региональным управлением Федеральной налоговой службы России провели обыск в строительной компании ООО «Альфастрой». Подробнее — тут.