Челябинский суд отправил депутата Олега Иванова под домашний арест по делу об уклонении от уплаты налогов

Мера принята до 26 февраля 2023 года

Сегодня, 27 декабря, Центральный районный суд удовлетворил ходатайство следователя и отправил под домашний арест депутата городской думы и бизнесмена Олега Иванова, передает корреспондент Первого областного информагентства из зала суда.

На заседание пришли представители едва ли не всех СМИ города, однако побывать на нем и услышать доводы следствия и защиты журналистам так и не удалось. Судья Алексей Акатышев поддержал позицию адвоката и попросил корреспондентов покинуть зал.

Через час судья зачитал постановление. Поскольку Иванов, по мнению следствия, может скрыться от органов, уничтожить доказательства или давить на свидетелей, следователь ходатайствовал о заключении обвиняемого под домашний арест. Несмотря на то, что бизнесмен продал недвижимость в Испании и готов был сдать загранпаспорт, суд удовлетворил ходатайство следователя. Меру пресечения Олег Иванов будет отбывать в своем коттедже в Тарасовке. Ему запрещено покидать территорию дома без разрешения контролирующих органов и запрещено общаться со свидетелями по делу.

Обвиняемого освободили из-под стражи в зале суда. Он и его адвокат отказались комментировать журналистам отношение к обвинению.

Задержанного накануне депутата Челябинской городской думы и директора ООО «Альфастрой» Олега Иванова обвиняют в совершении преступления по статье «Уклонение от уплаты налогов, подлежащих уплате организацией, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере» (пункты а, б части 2 статьи 199 УК РФ).



По данным следствия, в 2017—2019 годах Иванов искажал сведения в бухгалтерском и налоговом учете, а также в налоговых декларациях, в результате чего ООО «Альфастрой» задолжало налог на добавленную стоимость и налог на прибыль в сумме свыше 516 миллионов рублей.



В прошлом году управление ФСБ совместно с региональным управлением Федеральной налоговой службы России провели обыск в строительной компании ООО «Альфастрой». Подробнее — тут.