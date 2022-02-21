Челябинский суд отказался выпускать из‑под стражи Ивана Белавкина

Замминистра строительства обвиняется в получении взятки

В понедельник, 21 февраля, Челябинский областной суд, рассмотрев в апелляционном порядке материалы уголовного дела в отношении Ивана Белавкина, оставил его под стражей до 10 июля 2022 года, сообщили в пресс-службе суда.

«Обжалуя постановление суда первой инстанции, сторона защиты просила изменить действующую меру пресечения в виде заключения под стражу на иную, более мягкую, в том числе на домашний арест», — сообщили в пресс-службе Челябинского областного суда.

Напомним, Белавкин, являющийся первым заместителем министра строительства и инфраструктуры Челябинской области, обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

По версии следствия, первый зам министра строительства получил взятку в 2020-м — начале 2021 года. Некий представитель коммерческой организации передал Ивану Белавкину более миллиона рублей «за выполнение действий, входящих в его должностные обязанности в интересах данной организации».