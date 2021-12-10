Челябинский суд оставил в СИЗО Ивана Белавкина по делу о взятке

Замминистра строительства останется под стражей до 2 февраля

Сегодня, 10 декабря, Челябинский областной суд оставил без изменения постановление первой инстанции и продлил срок содержания под стражей замминистра строительства региона Ивана Белавкина. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

«Обжалуя постановление суда первой инстанции, сторона защиты просила изменить действующую меру пресечения в виде заключения под стражу на иную, более мягкую», — сообщили в суде.

Иван Белавкин останется под стражей до 2 февраля 2022 года.

Как ранее сообщал наш сайт, Челябинский областной суд отменил постановление Центрального райсуда об аресте имущества отца Ивана Белавкина — Виктора Белавкина.

Напомним, по версии следствия, первый зам министра строительства получил взятку в 2020-м — начале 2021 года. Некий представитель коммерческой организации передал Ивану Белавкину более миллиона рублей «за выполнение действий, входящих в его должностные обязанности в интересах данной организации». Преступление выявлено сотрудниками УФСБ, они же осуществляют оперативное сопровождение дела. В отношении Ивана Белавкина возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»).

Позже Центральный районный суд Челябинска признал законными обыски в квартирах Белавкина.