Челябинский суд оставил в СИЗО замминистра здравоохранения по делу о мошенничестве

Александр Кузнецов просил изменит меру пресечения

Сегодня, 27 апреля, Челябинский областной суд в апелляции оставил без изменения постановление первой инстанции о мере пресечения замминистра здравоохранения Александра Кузнецова. По версии следствия, он вступил в сговор с фирмами при закупе оборудования для больниц Об этом сообщили в пресс-службе суда.

«Обжалуя постановление суда первой инстанции, сторона защиты просила его отменить и избрать в отношении Кузнецова иную меру пресечения, не связанную с изоляцией от общества, в том числе домашний арест», — рассказали в суде.

Александр Кузнецов останется под стражей до 27 июня.

По версии следствия, Александр Кузнецов вступил в сговор с ЗАО «Медсервис-Регион» и аффилированными с этой компанией фирмами при закупке медоборудования для больниц Челябинской области. На судебном заседании прозвучало, что суммы контрактов были завышены на 63 миллиона рублей. Замминистра регионального здравоохранения вины не признал.



Кузнецову предъявили обвинение по части 3 статьи 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями») и части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»).

Напомним, 18 февраля силовики пришли в здание регионального Минздрава для проверки документов на закупку томографов. Тогда же они задержали Александра Кузнецова на рабочем месте и увезли на допрос в Следственный комитет.