Челябинский суд оставил в СИЗО фигурантов дела об убийстве подростка возле ТРК «Космос»

Обвиняемые просили о домашнем аресте

Центральный районный суд Челябинска оставил в СИЗО четверых фигурантов дела об убийстве 17-летнего подростка возле ТРК «Космос». Об этом сегодня, 7 июня, сообщили в прокуратуре региона.

Напомним, резонансное ЧП произошло 9 апреля на северо-западе Челябинска. Группа молодых людей в вечернее время разбирала ситуацию, возникшую из-за оскорбительной переписки в одной из соцсетей. В какой-то момент обсуждение перешло в острую фазу, произошла потасовка и один из участников этих «разборок» ударил ножом 17-летнего парня. Одиннадцатиклассник скончался на месте.

Шестерых участников конфликта отправили в СИЗО, трое из них — несовершеннолетние. Сегодня четверо фигурантов дела просили изменить меру пресечения на более мягкую.

«Центральный районный суд отклонил ходатайства всех обвиняемых об изменении меры пресечения на домашний арест и продлил сроки содержания под стражей до 10 сентября», — сообщили в областной прокуратуре.

Шестой обвиняемый по решению суда заключен под стражу на 2 месяца — до 12 июня 2023 года.

13 апреля Центральный районный суд Челябинска отправил в СИЗО пятого фигуранта дела об убийстве 17-летнего подростка.



12 апреля Центральный районный суд отправил под стражу четверых фигурантов дела.