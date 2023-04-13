В Челябинске еще одного фигуранта дела об убийстве 17‑летнего школьника отправили в СИЗО

Также меру пресечения изберут еще одному обвиняемому

Сегодня, 13 апреля, Центральный районный суд Челябинска отправил в СИЗО 17-летнего Одинаева Х. Его обвиняют в убийстве группой лиц школьника (пункт «ж» части 2 статьи 105 УК РФ). Об этом Первому областному информагентству сообщили в пресс-службе суда.

«Одинаев Х. и его адвокат не согласились с ходатайством следователя, просили избрать более мягкую меру пресечения, не связанную с изоляцией от общества, просили избрать домашний арест», — рассказали в суде.

Однако суд принял решение отправить обвиняемого в СИЗО на два месяца, до 11 июня.

Напомним, резонансное ЧП произошло 9 апреля на северо-западе Челябинска. Молодые люди разожгли конфликт из-за якобы оскорбительной переписки в соцсети. В какой-то момент обсуждение перешло в острую фазу, произошла потасовка и один из участников конфликта ударил ножом 17-летнего парня, жертву до этого избили. Одиннадцатиклассник скончался на месте.



Во вторник, 12 апреля, Центральный районный суд отправил под стражу четверых фигурантов дела.

Задержан еще один, шестой, обвиняемый в групповом убийстве. Ему также изберут меру пресечения в Центральном райсуде.