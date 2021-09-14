Челябинский областной суд оставил Евгения Тефтелева в колонии строгого режима

Адвокат экс-мэра вновь просил смягчить наказание

Челябинский областной суд во вторник 14 сентября оставил без изменений решение Калининского районного суда Челябинска по делу Евгения Тефтелева. Суд первой инстанции еще 6 июля 2021 года прекратил производство по ходатайству адвоката челябинского экс-мэра, который просил заменить вид исправительного учреждения. Пресс-служба Челябинского областного суда уточнила, что сторона защиты может выдвинуть подобное ходатайство не раньше марта 2022 года.

Напомним, 6 июля Калининский районный суд Челябинска прекратил производство по ходатайству бывшего мэра Челябинска Евгения Тефтелева об изменении места отбывания наказания с колонии строгого режима на общий. Суд первой инстанции установил, что сторона защиты может обратиться с таким ходатайством не ранее марта 2022 года. Однако для такой замены осужденный еще не отбыл две три срока.

«Обжаловал постановление районного суда адвокат осужденного, просил его ходатайство удовлетворить, судебный акт первой инстанции отменить. Постановление вступило в законную силу, но может быть обжаловано в Седьмой кассационный суд общей юрисдикции», — пояснили в пресс-службе областного суда.

Напомним, Центральный районный суд Челябинска назначил Тефтелеву наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 37,5 миллиона рублей и лишением права занимать должности государственной и муниципальной службы на срок 3 года.