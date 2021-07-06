Челябинский суд прекратил рассмотрение ходатайства экс‑мэра Тефтелева о замене ему колонии

Бывший глава Челябинска отбывает наказание меньше двух третей срока

Сегодня, 6 июля, Калининский районный суд прекратил производство по ходатайству бывшего мэра Челябинска Евгения Тефтелева об изменении места отбывания наказания с колонии строгого режима на общий. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Экс-мэр просит оставить его в СИЗО и не отправлять в колонию строгого режима.

«В ходе судебного заседания представитель прокуратуры области возражал в удовлетворении данного ходатайства, в связи с тем, что осужденным отбыто менее двух третей срока назначенного наказания, необходимого в соответствии с пунктом „г“ части 2 статьи 78 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации для рассмотрения подобного вопроса», — рассказала старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

Суд прекратил производство по ходатайству.

Напомним, Центральный районный суд Челябинска назначил Тефтелеву наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 37,5 миллиона рублей и лишением права занимать должности государственной и муниципальной службы на срок 3 года.

Центральный райсуд назначил наказание и подельнику бывшего мэра — экс-начальнику управления капитального строительства администрации города Евгению Пашкову. Он приговорен к восьми годам строгого режима.