Челябинские полицейские закрыли нелегальный пункт приема металлолома

Сотрудники ГУ МВД изъяли у местного жителя более 15 тонн лома

В Челябинске полицейские закрыли очередной нелегальный пункт металлоприема. Сотрудники ГУ МВД изъяли у местного жителя более 15 тонн черного и цветного лома и оборудование для взвешивания. На челябинца завели административное дело. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.



Нелегальный пункт приема металлов сотрудники МВД обнаружили на улице Дербентской. 34-летний работник пункта подтвердил полицейским, что не имеет лицензии на реализацию металлолома. Правоохранители составили на мужчину административный протокол, ему грозит штраф до 8 тысяч рублей.

Из закрытого приемника изъяли 14 300 кг лома черных металлов и 1600 кг цветного металла.

Напомним, ранее во время крупной проверки в регионе закрыли 475 нелегальных приемников, а полицейские обнаружили в одном из пунктов кузов украденного автомобиля.