Челябинские полицейские нашли украденный автомобиль в пункте приема металлолома

Во время крупной проверки в регионе закрыли 475 нелегальных приемников

Полиция Челябинской области провела большую проверку пунктов металлоприема в регионе. Всего полицейские обнаружили 475 мест, где нелегально принимают металлолом. Среди лома черных и цветных металлов сотрудники органов нашли канализационные люки, кузов автомобиля, части металлического забора и медный кабель, установлено, что все это — краденное имущество. Об этом сообщили в ГУ МВД Челябинской области.







В ГУ МВД региона объяснили, что реализация металлолома — это вид деятельности, требующий специального разрешения. Оформить его могут только предприниматели и юридические лица, прошедшие государственную регистрацию.

Все обнаруженные нелегальные приемники были закрыты. К ответственности привлекли 330 причастных к незаконному обороту металла.

За нелегальный оборот черного и цветного металлолома грозит штраф до 8 тысяч рублей для физических лиц, до 10 тысяч рублей для должностных и до 200 тысяч рублей для юридических лиц. Кроме того, УК РФ предусматривает за подобное преступление до 7 лет лишения свободы.