Челябинские полицейские задержали двух женщин, похитивших 200 тысяч рублей у пенсионерки

Идет следствие

Полицейские Челябинской области задержали двух женщин, которые под видом социальных работниц похитили у 87-летней бабушки 200 тысяч рублей. Ими оказались жительницы соседней Свердловской области, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

«Полицейские выехали в соседний регион, задержали и доставили подозреваемых в районный отдел полиции. В настоящее время с ними проводятся необходимые следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Устанавливаются возможные дополнительные эпизоды противоправной деятельности фигуранток»,— уточнили в ведомстве.

Напомним, инцидент произошел 29 октября на улице Марченко в Тракторозаводском районе. Женщины зашли вслед за бабушкой сначала в подъезд, а потом и в ее квартиру. Они заявили, что нужно поменять старые деньги на новые. Пожилая женщина отдала им все, что у нее было, — 200 тысяч рублей. Те пообещали вернуться через три часа с новыми деньгами, но исчезли. Внучка бабушки написала заявление в полицию.

В отношении екатеринбурженок возбуждено уголовное дело о мошенничестве.