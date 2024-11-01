В Челябинске разыскивают женщин, обманувших пенсионерку на 207 тысяч рублей

Личности подозреваемых установлены

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Две женщины обманули 87-летнюю пенсионерку. ЧП случилось в квартире одного из домов на улице Марченко в Челябинске. О происшествии нашему информагентству рассказала внучка потерпевшей Анастасия.

«Это случилось 29 октября. Моя бабушка заходила в подъезд, она живет на четвертом этаже. Одна из подозреваемых попросила пройти вперед и поднялась на пятый этаж. Когда бабушка открыла дверь, женщина спустилась, зашла к ней в квартиру вместе с подельницей и сказала, что нужно поменять старые деньги на новые. Бабушка отдала все, что у нее было. Женщины сказали, что привезут купюры через три часа, но, конечно, скрылись», — рассказала девушка.

Узнав обо всем, Анастасия написала заявление в полицию. В УМВД возбудили уголовное дело о мошенничестве.

«Ход расследования уголовного дела и задержание подозреваемых находится на контроле у руководства регионального главка полиции и городского УМВД», — прокомментировали в полиции.

Личности цыганок уже установлены, ведется их розыск.