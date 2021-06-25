Челябинская полиция возбудила дело после спила даурской лиственницы

Снос деревьев не признали аварийным

По материалам прокурорской проверки в Челябинске возбудили уголовное дело о незаконной вырубке вековых деревьев на проспекте Ленина. Об этом сегодня, 25 июня, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

В ходе прокурорской проверки выяснилось, что одно из снесенных деревьев — даурская лиственница — не признавалось аварийным. Более того, вековое дерево в 2020 году внесено в Национальный реестр старовозрастных деревьев России.

«После проверки отдел полиции „Центральный“ возбудил уголовное дело по части 1 статьи 260 УК РФ („Незаконная вырубка деревьев“)», — рассказала старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

Напомним, в Челябинске 1 июня в центре города на проспекте Ленина спилили старинные деревья. Работы провели сотрудники МБУ «Геоцентр» на основании акта обследования зеленых насаждений. Мэрия города посчитала хвойные погибшими. Деревьям — одной даурской лиственнице и двум сибирским елям — было более ста лет. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер инициировал расследование с привлечением экспертов.



В результате проверки мэр Челябинска Наталья Котова приняла решение расторгнуть трудовые договоры с Андроповым Константином Петровичем, руководителем МБУ «Геоцентр», и Жучковым Владимиром Геннадьевичем, руководителем МКУ «АТИ».



Вместо вырубленных столетних деревьев на пересечении улицы Красной и проспекта Ленина появятся новые даурские лиственницы.

