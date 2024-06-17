Челябинку задержали за кражу телефона в такси

Женщина забрала себе аппарат, оставленный другой пассажиркой

Челябинские полицейские нашли и задержали женщину, которая украла телефон из такси, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

Владелица забыла свой аппарат за 40 тысяч рублей в машине после поездки. Следом за ней в машину села еще одна горожанка. Она увидела телефон и решила забрать потерянное себе.

«Найденная вещь остается собственностью ее владельца. Ели вы нашли чужой телефон, попробуйте найти его хозяина или обратитесь в полицию. Иначе вас могут обвинить в краже», — отмечают в полиции.

Женщину, которая забрала телефон, нашли по описанию таксиста. Ей предъявлено обвинение в краже, возбуждено уголовное дело.

Между тем почти три сотни пьяных водителей поймали в Челябинской области за неделю.

Автор: Софья Слипченко