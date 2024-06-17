Более 270 пьяных водителей поймали в Челябинской области за неделю

В том числе 21 человек сел за руль нетрезвым повторно

За неделю с 10 по 16 июня на дорогах Челябинской области были остановлены 274 пьяных водителя, из них 21 сел за руль нетрезвым не впервые, сообщили в Госавтоинспекции региона.

«За пьяное вождение или отказ от медосвидетельствования к административной ответственности привлечены 253 водителя, их ждет лишение прав на 1,5—2 года и штраф в размере 30 тысяч рублей», — напомнили в ведомстве.

Тем, кого задержали повторно, грозит уголовная ответственность с наказанием до трех лет лишения свободы. Кроме того, по решению суда машина, на которой совершено правонарушение, конфискуется в пользу государства.

Добавим, за минувшую неделю на территории Челябинской области зарегистрировано 61 дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими.