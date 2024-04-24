Челябинка выплатит более 1 млн рублей после наезда на двоих электросамокатчиков

В результате ДТП подростки получили тяжелые травмы

В Челябинске вынесен приговор женщине, которая сбила двух самокатчиков в марте прошлого года. Подростки, которые ехали на одном электросамокате, получили тяжелые травмы, передает корреспондент ИА «Первое областное» со ссылкой на пресс-центр прокуратуры.

Инцидент произошел в вечернее время 29 марта 2023 года на улице Кулибина.

«В суде установлено, что подсудимая, находясь в утомленном состоянии, потеряла управление автомобилем Nissan Juke, наехала на бордюр, выехала на тротуар, где сбила электросамокат под управлением 14-летнего подростка. В результате ДТП двум несовершеннолетним, находившимся на доске, причинены телесные повреждения, квалифицированные как тяжкий вред здоровью», — говорится в сообщении.

Приговором Тракторозаводского районного суда 40-летняя местная жительница осуждена по части 1 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). Ей назначено наказание в виде 2 лет ограничения свободы с лишением прав на два года. В пользу несовершеннолетних потерпевших взыскана компенсация морального вреда — по 500 тысяч рублей каждому, в пользу законных представителей несовершеннолетних — по 25 тысяч каждому.