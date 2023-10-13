Челябинка получила 1,2 млн рублей на выдуманных детей

Женщина смогла оформить пособия и маткапитал на малышей, которых не рожала

Жительница Ленинского района Челябинска получила условный срок за то, что оформила пособия и материнский капитал на детей, которых не было, сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

«В 2020—2022 годах гражданка представила в органы соцзащиты заведомо ложные сведения о рождении у нее двух детей и незаконно получила ежемесячные выплаты и пособия на сумму свыше 490 тыс. рублей. Также женщина обратилась в Пенсионный фонд России, получила сертификат на маткапитал и обналичила больше 616 тысяч рублей, купив квартиру», — рассказывают в пресс-службе.

Деньги дама потратила по своему усмотрению. Ленинский районный суд признал гражданку виновной по статье «Мошенничество» при получении выплат и назначил ей наказание в виде 2,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком в 2 года.

Кстати, с начала 2023 года более 2,5 тысячи южноуральских семей направили маткапитал на образование детей — деньги можно потратить даже на няню и плату за общежитие.