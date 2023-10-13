Более 2,5 тысячи южноуральских семей направили маткапитал на образование детей

Деньги можно потратить даже на няню и плату за общежитие

Более 2,5 тысячи семей с начала этого года решили направить маткапитал на обучение детей. На эти цели Отделение СФР по Челябинской области направило 157 миллионов рублей, сообщает пресс-служба ведомства.

«Деньги можно направить на обучение как родных, так и усыновленных детей. Главное, чтобы ребенок был младше 25 лет, а учебное заведение находилось в России и имело лицензию. Это могут быть как дошкольные образовательные учреждения, так и средние или высшие учебные заведения. При этом маткапитал разрешается использовать на обучение у частных преподавателей и присмотр у няни. В таких случаях обязательно наличие лицензии», — говорит и. о. управляющего ОСФР по Челябинской области Владимир Шаронов.

Также правила позволяют оплатить маткапиталом жилое помещение и коммунальные услуги в общежитии во время обучения.

Направить материнский капитал на образование любого из детей можно, когда ребенку, в связи с рождением которого был выдан сертификат, исполнится три года. Исключение составляет дошкольное образование — по этому направлению материнским капиталом можно распорядиться сразу после рождения ребенка, который дает право на сертификат.

Подать заявление о распоряжении средствами материнского капитала можно на портале госуслуг, в клиентской службе СФР или МФЦ.

В 2025 году на Южном Урале начнут капитально ремонтировать детские сады и колледжи. Отдельную программу по ним анонсировал Сергей Кравцов.

