Челябинец бегал по подъезду жилого дома и называл себя богом

Мужчину забрали в отдел полиции

Сегодня, 13 мая, жителей дома по проспекту Победы в Челябинске напугал сосед. Мужчина бегал по подъезду и заявлял, что у него есть огнестрельное оружие. Очевидцы сообщили, что подозрительного челябинца забрала полиция.

34-летний Денис Кузнецов пугает жильцов дома на проспекте Победы, 186а не в первый раз. Соседи регулярно жаловались на агрессивного мужчину, который выходит в подъезд и громко кричит. По данным очевидцев, Кузнецов ночью выходил на лестничную площадку и заявлял, что он бог. Недавно он сообщил соседям, что получил лицензию на оружие. Челябинцы рассказывают, что видели медицинское заключение, согласно которому у Дениса Кузнецова нет противопоказаний к владению оружием.

Подозрительный мужчина напугал соседей и сегодня. Люди заперлись в своих квартирах. Источник ИА «Первое областное» в правоохранительных органах уточнил, что челябинец доставлен в отдел полиции. Проводится проверка. Оружия и разрешения на оружие в его квартире не обнаружено. Известно, что мужчина выкладывает в Сеть видеоролики, в которых бессвязно рассуждает о религии.

Как ранее писал наш сайт, 11 мая в Казани 19-летний молодой человек, называющий себя богом, с дробовиком наперевес зашел в школу № 175 и открыл огонь. В результате происшествия скончались два педагога и семь детей. Подозреваемого в кровавом расстреле задержали. Как выяснилось позже, он страдал заболеванием головного мозга, однако на учете у психиатра не состоял и смог получить лицензию на оружие. Он заключен под стражу на два месяца.