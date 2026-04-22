Челябинец арестован за попытку украсть бриллианты из Госфонда на 120 млн рублей

Владимир Мамонтов подозревается в покушении на мошенничество в особо крупном размере

Центральный районный суд Челябинска избрал меру пресечения в виде заключения под стражу конкурсному управляющему одной из коммерческих организаций Владимиру Мамонтову. Бизнесмена задержали за попытку хищения драгоценных камней из Государственного фонда Российской Федерации на сумму свыше 120 миллионов рублей. Решение суда принято 22 апреля 2026 года, сообщает источник ИА «Первое областное».

По версии следствия, Мамонтов планировал похитить бриллианты, принадлежащие государству. Свои действия он предпринял, используя служебное положение. Преступление не было доведено до конца по независящим от него обстоятельствам, в связи с чем дело квалифицировано по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ («Покушение на мошенничество, совершенное в особо крупном размере»).

Задержанию предшествовала совместная операция УФСБ России по Челябинской области и Следственного управления СК региона. Силовики взяли Мамонтова под стражу 21 апреля 2026 года. В настоящий момент фигурант находится в СИЗО, расследование продолжается.