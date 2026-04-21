В Челябинской области пресекли попытку хищения бриллиантов на 120 млн из Госфонда

Конкурсному управляющему «ЧелПром-Даймонд» грозит до 10 лет лишения свободы

В Челябинской области пресекли противоправную деятельность конкурсного управляющего ООО «ЧелПром-Даймонд», который планировал похитить драгоценные камни из Государственного фонда Российской Федерации. Общая стоимость бриллиантов, которые злоумышленник намеревался похитить путем обмана, превышала 120 миллионов рублей.

Как сообщили в пресс-службе регионального УФСБ, преступный умысел не был реализован благодаря скоординированным действиям органов безопасности и следствия. В ходе оперативно-разыскных мероприятий 21 апреля установлено, что руководитель компании действовал в преступном сговоре и планировал совершить хищение, используя свое служебное положение.

Как уточнили в Следственном комитете, летом 2025 года фигурант внес заведомо ложные сведения в информационную систему в сфере контроля за оборотом драгметаллов, драгоценных камней и изделий из них о наличии на балансе организации камней в количестве свыше 11 тысяч штук. Затем в ноябре 2025‑го подал исковое заявление в Арбитражный суд Челябинской области об истребовании в конкурсную массу вышеуказанного количества бриллиантов с целью незаконного получения права на указанное имущество.

В отношении фигуранта следственными органами СК России по Челябинской области возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 4 статьи 159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере). Максимальное наказание по данной статье предусматривает до 10 лет заключения.

Подозреваемого задержали на территории Московской области. Обысковые мероприятия и задержание подозреваемого проводились в столице и Подмосковье при участии сотрудников регионального УФСБ, Центрального аппарата ФСБ России.

В настоящее время продолжаются следственно-оперативные действия, направленные на установление всех участников противоправной схемы. Решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении задержанного.