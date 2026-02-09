Бывшего замминистра Челябинской области на 8 лет отправили в колонию за взятку

Также суд обязал Антона Бахаева выплатить 2,8 миллиона рублей, его «визави» должен выплатить 28 миллионов

Сегодня, 9 февраля 2026 года, Центральный районный суд Челябинска признал бывшего первого замминистра экономического развития региона виновным в получении взятки в особо крупном размере, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

Напомним, Антон Бахаев был задержан в июле 2018 года сотрудниками УФСБ по Челябинской области по обвинению в том, что ранее он получил около 3 миллионов рублей от директора организации «Элефант-Формат» Михаила Смирнова за организацию заключения договоров на 33 миллиона рублей между ООО и АНО «Агентство международного сотрудничества Челябинской области», подведомственным Минэконому. Стороны планировали сотрудничество по подготовке XIV Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана с участием глав государств.

Ранее обоим фигурантам выносился приговор: экс-замминистра назначили 4 года колонии строгого режима, взяткодателю — 6 лет условно. Данный приговор — ввиду мягкости и в связи с нарушениями со стороны суда — обжаловала прокуратура. Седьмой кассационный суд общей юрисдикции отменил приговор и направил дело в Центральный районный суд Челябинска на новое рассмотрение.

Судебной инстанцией с учетом позиции прокурора лицо признано виновным и приговорено к 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, а также назначением штрафа в размере 2,8 миллиона рублей.

Второму фигуранту назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 5 лет со штрафом в размере 28 миллионов рублей.

Сохранен ранее наложенный арест на имущество осужденных стоимостью свыше 19 миллионов рублей.

После изучения приговора прокуратура даст оценку его законности.