В Челябинске отменили приговор Антону Бахаеву и Михаилу Смирнову

Дело о коррупции отправили на новое рассмотрение

Сегодня, 31 октября, Седьмой кассационный суд отменил приговор бывшему заместителю министра экономического развития Челябинской области Антону Бахаеву и директору ООО «Элефант-Формат» Михаилу Смирнову, сообщили в пресс-службе суда.

Дело направлено в суд первой инстанции для рассмотрения в ином составе.

Напомним, по версии следствия, в 2017 году Смирнов и Бахаев, действуя группой лиц по предварительному сговору, похитили из бюджета Челябинской области свыше 33,5 миллиона рублей. Средства были выделены для проведения XIV Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана с участием глав государств.

15 января Антона Бахаева приговорили к четырем годам лишения свободы в колонии строгого режима, Михаила Смирнова приговорили к шести годам лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года.

Дело будет рассматриваться уже в третий раз. Во время первого разбирательства судья взял самоотвод.