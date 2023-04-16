Бродячие собаки насмерть загрызли 8-летнего мальчика в Оренбурге

Возбудили два уголовных дела

В Оренбурге бродячие собаки растерзали восьмилетнего мальчика. Его тело с рваными ранами обнаружили днем 16 апреля неподалеку от гаражного кооператива на улице Кольцевой. Следственное управление СК России по Оренбургской области возбудило два уголовных дела, сообщили в пресс-службе ведомства.

По факту смерти ребенка возбудили дела по части 2 статьи 293 («Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека») и пункту «в» части 2 статьи 238 Уголовного кодекса РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека»).

«Следствием будет дана надлежащая правовая оценка действиям должностных или иных лиц, ответственных за организацию комплекса мероприятий по отлову бродячих животных на территории города Оренбурга, в том числе руководству организации, заключившей муниципальный контракт на оказание услуг по организации проведения мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев на территории города»,— сообщили в ведомстве.

Все обстоятельства выясняются.

В Челябинской области случаи нападения бродячих собак на людей нередки. Так, в марте в полицию с жалобами на укусы обратились жительницы Саткинского и Троицкого районов.