В Челябинской области полиция разбирается в случае нападения собаки на женщину

На этой неделе стало известно о двух подобных инцидентах

Сразу два случая нападения собак на южноуральцев зафиксировали в нашем регионе. Как сообщили в ОМВД Саткинского района, к ним обратилась жительница районного центра: она рассказала, что ее покусала собака. Правоохранители уже установили хозяина собаки, а также сам факт того, что породистый пес накинулся на прохожую из двора дома.

«В настоящее время заявление находится на рассмотрении в полиции, устанавливается наличие в данном факте уголовного состава. В ходе проведения проверки был установлен и опрошен владелец собаки. Уже проведена экспертиза, по результатам которой будет установлен причиненный вред здоровью заявительницы», — сообщили в районном отделе МВД.

Если же в возбуждении уголовного дела откажут, то полицейские посоветуют женщине обратиться в суд, где она сможет потребовать возмещения вреда. Второй случай нападения собаки произошел в троицком поселке ГРЭС: местная жительница в соцсетях пожаловалась, что ее ребенка укусила дворняга, которая бегает в стае из пяти сородичей. Она отметила, что этих псов из жалости прикармливает женщина.





«Мы понимаем проблему, но действуем в рамках закона. С начала года было отловлено уже 54 собаки на сумму 600 000 рублей. По состоянию на 13 марта в управление ЖКХ поступило 85 заявок, из них 15 заявок — из 10-го квартала. Отловлено всего в поселке Энергетиков 16 голов, из них 12 — в 10-м квартале, 3 — в районе детского сада № 28 и 1 — на проспекте Культуры», — прокомментировали ситуацию в администрации Троицка.

В мэрии отмечают, что работают в этой сфере в рамках закона, а он предполагает, что после отлова и необходимых процедур животных возвращают обратно, да и стоимость отлова одной собаки довольно высока. Кстати, в поселке ГРЭС это уже второй сигнал о нападении дворняг на ребенка. На прошлой неделе они покусали 14-летнего мальчика. Проверку по данному факту проводит следственный комитет.

Недавно в нашем регионе опубликовали приказ, который запрещает подкармливать бродячих животных и укрывать их от тех, кто занимается отловом. Этим же документом принят порядок, при соблюдении которого должен быть снижен риск причинения вреда жизни и здоровью южноуральцев. Закон об ответственном отношении к животным действует уже четыре года, но журналист ИА «Первое областное» считает, что его исполнение дорого обходится как бюджету, так и людям.