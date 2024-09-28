Более 600 тысяч рублей долгов выплатили жители Челябинска за вечер

Полицейские вместе с приставами провели очередной рейд

В пятницу, 27 сентября, вечером на выезде из Челябинска по Новоградскому проспекту работали инспекторы ГАИ совместно с приставами. Они останавливали автомобили и проверяли водителей на наличие долгов. Должников оказалось большинство, сообщили в пресс-службе городской Госавтоинспекции.

Всего полицейские остановили 76 автомобилей. В результате более 20 водителей обязали немедленно явиться к приставам, 33 машины арестовали. Еще три автомобиля, принадлежащие злостным неплательщикам, эвакуировали с мест стоянок.

«Многие должники предпочли рассчитаться на месте — общая сумма таких оплат составила 611 тысяч рублей, из них 62 тысячи рублей — административные штрафы Госавтоинспекции»,— уточнили в ведомстве.

На прошлой неделе полицейские остановили для проверок порядка двухсот автомобилей. Должники за вечер выплатили почти 1,8 миллиона рублей.