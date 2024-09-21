Почти 1,8 млн рублей выплатили челябинские должники за один вечер

Полицейские провели рейд совместно с приставами

20 сентября на выезде из Челябинска по Троицкому тракту полицейские совместно с приставами провели рейд. Они остановили порядка двухсот автомобилей, и большая часть автомобилистов оказалась должниками. Многие предпочли рассчитаться с долгами на месте, сообщили в пресс-службе областной Госавтоинспекции.

«128 водителей получили требования о немедленной явке к судебному приставу-исполнителю. Многие должники предпочли рассчитаться на месте. Общая сумма составила 1 739 457 рублей, из них 102 тысячи рублей — административные штрафы Госавтоинспекции»,— уточнили в ведомстве.

Кроме того, 45 автомобилей арестовали. Еще две машины эвакуировали. Все изъятые авто принадлежат злостным неплательщикам.

Подобные проверки проводятся с применением программного комплекса «Дорожный пристав» и будут продолжены.