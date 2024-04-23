Автомобилиста, оскорбившего чемпионку UFC в Челябинске, выдворят из страны

Суд признал мужчину виновным в нарушении правил въезда в РФ

Иностранец, который подрезал и оскорбил велосипедисток в Челябинске, будет выдворен за пределы России по инициативе полиции, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

«Сотрудниками управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Челябинской области собраны материалы в отношении 24-летнего гражданина иностранного государства, допустившего оскорбительные высказывания в ходе конфликта с двумя челябинками.Решением Тракторозаводского районного суда Челябинска 24-летний мужчина признан виновным в совершении административного правонарушения. Он нарушил правила въезда и пребывания в РФ», — поясняют в пресс-службе.

Нарушителя оштрафуют и принудительно выдворят за пределы России.

В Челябинске автомобилист подрезал девушек, которые катались на велосипедах, и начал оскорблять их. Мужчине не понравился внешний вид местных жительниц. Об уличном конфликте одна из велосипедисток, оказавшаяся чемпионкой UFC, рассказала в соцсети.

