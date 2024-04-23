В Челябинске автомобилист подрезал девушек на велосипедах и начал оскорблять их

Мужчина, которому не понравился внешний вид велосипедисток, уже извинился

В Челябинске автомобилист подрезал девушек, которые катались на велосипедах, и начал оскорблять их. Мужчине не понравился внешний вид местных жительниц. Об уличном конфликте одна из велосипедисток, оказавшаяся чемпионкой UFC, рассказала в соцсети.

На сообщение оперативно отреагировала полиция, установив владельца машины. Сорокалетний местный житель пояснил полицейским, что принадлежащей ему машиной управляет его 24‑летний брат, гражданин другого государства.

«Сотрудники полиции оперативно задержали молодого человека и доставили его в отдел. Установлено, что на Южный Урал он приехал в марте текущего года с целью заработка, на территории РФ находится легально. С молодым человеком оперативниками уголовного розыска проведена профилактическая беседа о недопустимости совершения противоправных деяний», — рассказали в полиции.

Для выяснения всех обстоятельств в полицию были приглашены девушки. Молодой человек принес им извинения, а также извинился перед жителями Челябинска за свое недостойное поведение.

Добавим, проверку по факту совершения противоправных действий, а также высказываний, направленных на возбуждение ненависти и унижение достоинства по признакам национальности, проведет и Следственный комитет. Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил представить ему доклад по ее итогам.