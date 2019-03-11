/ Водитель «Ауди» сбил пешехода в Чебаркульском районе

Женщина скончалась на месте происшествия.

Авария со смертельным исходом произошла вчера, 10 марта, в вечернее время на территории Чебаркулского района. 52-летний мужчина на «Ауди Q5» совершил наезд на 53-летнего пешехода. О происшествии сайту «Первый областной» рассказали в управлении ГИБДД по Челябинской области.

На территории Чебаркульского района, 52-летний мужчина, управляя автомобилем «Ауди Q5», совершил наезд на пешехода, 53-летнею женщину, которая переходила проезжую часть дороги в неустановленном для перехода месте в зоне видимости нерегулируемого пешеходного перехода. В результате ДТП пешеход от полученных травм скончалась на месте происшествия. — рассказали сайту «Первый областной» в Управлении ГИБДД по Челябинской области.

Сотрудники Госавтонспекции установили, что пешеход была жительницей Чебаркульского района, тогда как водитель «Ауди», житель Златоуста, направлялся в сторону дома из Челябинска