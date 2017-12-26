/ Жительница села Русская Теча до смерти опоила полугодовалого малыша водкой

В крови ребенка была обнаружена токсическая концентрация спирта.

В Красноармейском районе Челябинской области готовится к передаче в суд уголовное дело 39-летней жительницы села Русская Теча. Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении женщины, опоившей своего ребенка водкой из бутылочки. Таким образом мать пыталась успокоить малыша. От ударной дозы алкоголя полугодовалый малыш умер. Судмедэкспертиза показала наличие в крови высокой концентрации этилового спирта — 7,7% промилле.



По версии следствия обвиняемая в один из дней мая 2017 года около 3 часов ночи, после того как проснулся ее ребенок, стала его усыплять, однако длительное время не могла этого сделать. Тогда она налила в чайную ложку водки и напоила ею ребенка, после чего последний уснул. Около 7 утра ребенок снова проснулся и стал плакать. Мать не могла длительное время его успокоить, после чего с целью успокоения и усыпления ребенка, напоила его водкой из детской бутылочки. — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-центре прокуратуры региона.



Отметим, что в ходе следствия удалось установить как минимум два случая использования алкоголя в качестве «успокоительного» для ребенка. Обвиняемая вину признала в полном объеме и ходатайствовала о рассмотрении дела в особо порядке.

