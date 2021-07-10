Алексей Текслер доложил президенту РФ о ситуации с лесными пожарами

Владимир Путин поручил губернатору Челябинской области внести предложения по восстановлению жилья

Сегодня, 10 июля, губернатор Челябинской области Алексей Текслер доложил президенту РФ Владимиру Путину по телефону о ситуации с лесными пожарами. Президент поручил главе региона внести предложения по восстановлению жилья, сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков изданию «РИА Новости».

«Челябинский губернатор Алексей Текслер по телефону проинформировал Путина о ситуации вокруг природных пожаров в регионе, а также об эвакуации более 100 детей из оздоровительного лагеря из-за угрозы возгорания. Президент поручил сформулировать предложения по восстановлению жилья граждан, а также принять меры по обеспечению летнего отдыха на Черном море для детей из пострадавшего от пожара района»,— цитирует издание Дмитрия Пескова.

Напомним, в ходе заседания оперативного штаба Алексей Текслер озвучил меры поддержки пострадавшим от пожара жителям поселков Джабык и Запасное. Они получат единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей. Кроме того, в случае полной утраты имущества местным жителям выплатят 100 тысяч рублей, частичной утраты — 50 тысяч рублей.