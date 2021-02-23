48-летний мужчина погиб при столкновении легковушки и такси в Челябинске

Еще одна участница ДТП — в больнице

Смертельное ДТП произошло поздно вечером, 22 февраля. На улице Кузнецова, 11 в поселке АМЗ столкнулись две легковушки — частная и такси. В аварии есть погибший и пострадавшая.

По предварительной версии, 60-летний водитель автомобиля «Лада Гранта» не справился с управлением, вылетел на встречную полосу, где протаранил идущий навстречу автомобиль такси «Хендай Солярис». За рулем такси находился 45-летний челябинец.

«48-летний пассажир «Лады» погиб на месте. А в иномарке пострадала женщина лет 30—35, ее на „скорой“ отвезли в больницу», — сообщает отдел пропаганды ГИБДД.

По факту ДТП проводится проверка.

Ранее мы писали об инциденте в такси Магнитогорска. Водитель и пассажир настолько бурно выясняли отношения, что одному из них пришлось достать перцовый баллончик.