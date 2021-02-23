В Магнитогорске таксист пытался отрезвить клиента перцовым баллончиком

Пассажир вел себя неадекватно и мешал вести машину

Инцидент произошел на прошлой неделе в Магнитогорске. Поздно вечером пара с шестилетним ребенком возвращалась домой из гостей. Женщине показалось, что пожилой водитель выбрал не ту дорогу. Она сделала таксисту грубое замечание. И одно слово переросло в серьезный конфликт.

Попутчик женщины (а на видео дама называет его не супругом, а другом) решил успокоить ее и заметил: «Ладно, уже поехали, че. Водитель свой маршрут создает, да?»

И невольно ввязался в разговор с таксистом.

— Я еду, как знаю. Передо мной навигатор.

— Знаешь, да? Просто ты такой круг сделал. Ты на газу?

— Что за сарказм, я не пойму, — начинает кипятиться водитель.

— А че ты нервничаешь? Если ты нервничаешь, то не работай! — повышает тон пассажир.

Дальше идет словесная перепалка. Подвыпивший пассажир грубит и оскорбляет таксиста, угрожает разбить очки. И когда у водителя сдают нервы, он выгоняет парня на улицу и пытается отрезвить его, брызнув перцовым баллончиком. Последнее происходит за кадром видеорегистратор, но, судя по всему, парню не нужна медицинская помощь, так как дама в салоне продолжает качать права и требовать сдачу. Тогда водитель высаживает и ее.

Об инциденте стало известно со слов самой пассажирки. Она выложила анонимный пост в социальных сетях. А немного позже в комментариях к посту водитель опубликовал видео инцидента.

«Вот такие анонимы и строчат постоянно жалобы на водителей такси. Делайте выводы сами. Слов нет... Если вы заплатили три копейки, это не дает вам прав так по-хамски себя вести», — пишут магнитогорцы в комментариях к видео.

Известно также, что подавать в полицию ни та, ни другая сторона не стали.