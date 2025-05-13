45 ДТП с участием электросамокатов произошло в Челябинске с начала года

В них пострадали 25 человек

В Челябинске с начала 2025 года произошло 45 ДТП с участием водителей электросамокатов. В результате пострадали 25 человек. Кроме того, с начала года за нарушения ПДД к ответственности привлекли 257 самокатчиков, сообщили в пресс-службе городской ГАИ.

«В отношении нарушителей были составлены административные материалы. За любое нарушение правил, относящихся к лицам, управляющим СИМ, положено наказание — штраф в 800 рублей»,— уточнили в Госавтоинспекции.

В ведомстве напомнили, что если электросамокат весит более 35 килограммов, тогда передвигаться на нем можно только по велосипедным дорожкам либо по краю проезжей части. Если же вес СИМ менее 35 килограммов, то ехать по тротуарам можно лишь в том случае, если нет возможности двигаться по велодорожке или если взрослый сопровождает ребенка до 14 лет. Если велодорожки нет, можно ехать по правому краю проезжей части.

Водитель электросамоката должен ехать со скоростью не более 25 километров в час и соблюдать все правила дорожного движения.

Напомним, в минувшие выходные в Магнитогорске самокатчики устроили два ДТП, в которых пострадали четырехлетние мальчики.