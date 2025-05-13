В Магнитогорске самокатчики сбили двух маленьких детей и скрылись

В СК проводят проверку

В Магнитогорске в майские праздники произошло сразу два ДТП с участием водителей электросамокатов. Неизвестные на двухколесном транспорте сбили двух четырехлетних мальчиков и скрылись. В следственном управлении СК России по Челябинской области проводят проверку об оказании услуг, не отвечающих безопасности жизни и здоровья граждан (статья 238 УК РФ), сообщили в пресс-службе управления.

По данным городской ГАИ, одно из ДТП произошло 9 мая на улице Труда. Неустановленный водитель электросамоката, двигаясь по пешеходной дорожке, наехал на четырехлетнего мальчика, который шел с мамой. Ребенок получил травмы, ему оказали необходимую помощь.

Такое же ДТП произошло 11 мая на улице Карла Маркса: самокатчик сбил четырехлетнего ребенка, который шел навстречу водителю с мамой. Мальчику также оказали необходимую медицинскую помощь.

Сотрудники ГАИ устанавливают все обстоятельства и разыскивают самокатчиков. Следователи проводят проверку, по результатам которой будет принято решение.