30 литров контрафактного алкоголя изъяли полицейские в Сосновском районе

Поддельные спиртные напитки предприниматели планировали продать местным жителям

В Сосновском районе Челябинской области полицейские обнаружили на нескольких адресах немаркированный алкоголь и сигареты. Контрафактная продукция изъята, в отношении ее владельцев составлены административные протоколы, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Сотрудники подразделения экономической безопасности совместно с участковыми изъяли у местных предпринимателей почти 30 литров немаркированного алкоголя, а также почти 700 безакцизных пачек сигарет. Контрафактный товар они хранили на складах и в магазинах.

В отношении нарушителей составлены административные протоколы по части 4 статьи 15.12 («Оборот алкогольной продукции или табачных изделий без маркировки и (или) нанесения информации») и статье 14.17.1 КоАП РФ («Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции физическими лицами»).

Ранее в Челябинской области задержали подозреваемого в изготовлении и реализации поддельного алкоголя, после употребления которого в больнице скончались три человека. В его отношении возбуждено и расследуется уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ («Сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц»).