23 года проведет в тюрьме пара бездомных, выбросивших на мусорку ребенка в Челябинске

Матери дали 12 лет колонии общего режима, а ее сожителю — 11 лет строгого

В Челябинске завершился суд по громкому делу двух бездомных, которые в конце мая выбросили свою новорожденную дочь на мусорку. Центральный районный суд дал матери 12 лет колонии общего режима, а сожителя, отца ребенка, приговорил к 11 годам в колонии строгого режима. Прокуратура сообщает, что в момент родов женщина была пьяна.

Напомним, в Челябинске 26 мая пара бомжей, ютившаяся в подвале под баром в центре города, приняла решение выкинуть новорожденную дочь на мусорку. Женщина, будучи пьяной, родила малышку на 29—31-й неделе беременности. Недоношенный ребенок упал на бетонный пол в неотапливаемом помещении.

«Осознавая, что ребенок жив и ему после рождения необходима первоначальная надлежащая медицинская помощь, подсудимая позвала сожителя, который перерезал пуповину, и велела отнести ребенка на контейнерную площадку»,— пояснили в прокуратуре.

Мужчина положил малышку в полиэтиленовый пакет и отнес на мусорку. Там его и обнаружил ранним утром случайный прохожий. Новорожденная была жива, ей нашли приемную семью.

Мужчина признан виновным по ч. 3 ст. 30 п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство), его сожительница по ч. 4 ст. 33, п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (подстрекательство к совершению убийства). Накануне в суде прошли прения сторон. Гособвинение просило 25 лет тюрьму для сожителей.