Гособвинение запросило 25 лет для двух бездомных, выбросивших ребенка на мусорку

В Центральном суде Челябинска состоялись прения сторон по громкому уголовному делу

В Челябинске прокуратура потребовала крупных сроков для родителей, которые выбросили в помойку свою новорожденную дочь, сообщают журналисты медиахолдинга «Первый областной» из зала Центрального районного суда, где состоялись прения сторон по резонансному уголовному делу.

Напомним, речь идет о паре бездомных. В конце мая пьяная горе-мать родила дочку с низкой массой тела, уронила малышку на бетонный пол. Понимая, что ребенок жив, обвиняемая позвала сожителя, который перерезал пуповину, засунул дочь в пакет и отнес на мусорку.

Новорожденную обнаружили случайные прохожие, девочку спасли и госпитализировали. Позднее Минсоц Челябинской области сообщал о том, что ей нашли приемную семью.

Биологических родителей малышки задержали. Мужчину обвиняют в покушении на убийство новорожденного, для него гособвинение запросило 12 лет лишения свободы; женщине вменяются сразу три статьи УК РФ: «Покушение на убийство матерью новорожденного», «Подстрекательство к убийству» и «Оставление в опасности», ее прокурор просит посадить на 13 лет.