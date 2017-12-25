/ 2-месячный малыш скончался от асфиксии на Южном Урале

Ребенка попытались спасти в местной больнице, но безрезультатно.

Новорожденный ребенок скончался в Копейске на прошлой неделе. Неладное заподозрила мать 2-месячного малыша, когда ехала с новорожденным в машине. Его экстренно госпитализировали после кормления, однако врачи не смогли спасти ребенка. Следователи начали проверку по данному факту, а также назвали предварительную причину смерти.



По предварительным данным, ребенка доставила в больницу мать, после того как обнаружила, что у девочки в автомашине во время поездки отсутствуют признаки жизни. Возможной причиной смерти стала асфиксия от пищи после кормления. — сообщили сайту «Первый областной» в СУ СКР по Челябинской области.



Отметим, что следователями в настоящее время устанавливают все обстоятельства произошедшего, проводится судебно-медицинское исследование по установлению причины смерти младенца. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. За ходом проверки следит руководитель следственного управления.

