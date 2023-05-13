11-летняя девочка погибла под колесами поезда в Челябинской области

Ребенок переходил пути по железнодорожному переходу

В минувшую пятницу, 12 мая, в Миассе Челябинской области 11-летняя девочка попала под колеса поезда. От полученных травм ребенок скончался на месте происшествия. Об этом журналисту ИА «Первое областное» сообщил источник в правоохранительных органах.

Известно, что трагедия произошла на железнодорожном переходе, расположенном практически в центре города. Машинист увидел ребенка и предпринял попытки затормозить, но было уже поздно.

Причины произошедшего выясняются, проводится проверка.

В конце апреля под колесами поезда на станции Аргаяш погиб мужчина.