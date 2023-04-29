Мужчина погиб под колесами поезда на станции в Челябинской области

Пострадавший переходил пути в неположенном месте

Сегодня, 29 апреля, утром на станции Аргаяш Челябинской области было обнаружено тело мужчины. По предварительным данным, он погиб в результате наезда на него поезда. На месте работают челябинский транспортный прокурор и следователи, сообщили в пресс-службе Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

По предварительным данным, мужчина переходил железнодорожные пути в неположенном месте, когда на него наехал состав. Несмотря на попытки машиниста предотвратить столкновение, избежать ЧП не удалось.

«Центральным межрегиональным следственным управлением на транспорте СК России организовано проведение доследственной проверки по части 2 статьи 263 УК РФ („Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть человека“)»,— уточнили в ведомстве.

Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.